РИАМО - 25 июл. Московские медики вылечили еще 5482 пациента от коронавируса, всего в городе выздоровели после инфекции 1 331 614 человек, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в мегаполисе подтвердили 3406 новых случаев заболевания, госпитализировали 923 Covid-пациента. Также на ИВЛ находятся 564 заболевших.

С начала пандемии в городе было выявлено 1 488 078 случаев коронавируса.

Сделать прививку от Covid-19 и ревакцинироваться можно в поликлиниках города и пунктах вакцинации в общественных местах.

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Текстовая трансляция

24 ИЮЛЯ

- Минздрав РФ назвал противопоказания для вакцинации «ЭпиВакКороной». Вакцинация является единственным способом победить пандемию.

- Эксперт пояснил, чем отличаются тесты на антитела к Covid‑19. Если человек переболел и хочет узнать, стоит ли защищать организм вакциной, то следует сделать тест на количество антител к S‑белку.

- Минздрав РФ обновил рекомендации по вакцинации от Covid‑19. После того, как в России будет достигнут коллективный иммунитет, вакцинацию нужно будет проводить раз в год.

- 105 Covid‑пациентов умерли в столице за сутки. Всего с начала пандемии в мегаполисе умерли 25 003 человека.

- Еще 6577 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На ИВЛ на сегодняшний день находятся 576 Covid‑пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23947 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2096 больных. В Москве - 3376.

- Минтруд РФ объяснил порядок отстранения от работы непривитых от Covid‑19 сотрудников. Также для прохождения вакцинации от коронавируса сотруднику можно выделять выходной день.