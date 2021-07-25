РИАМО - 25 июл. За последние сутки в Москве выявили 3406 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии этот показатель составил 1 488 078, сообщает столичный оперштаб.

В мегаполисе продолжается массовая вакцинация от инфекции.

Врачи напоминают, что единственным способом победить пандемию является массовая вакцинация. Ежедневно в городе прививки от коронавируса делают порядка 90 тыс. человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в мегаполисе улучшается, но расслабляться пока нельзя, так как вирус не побежден.

За последние сутки в России выявлено 24 072 новых случая коронавируса, умерли 779 человек, полностью выздоровели 18 678 пациентов.

Всего на сегодняшний день в стране зафиксирован 6 126 541 случай Covid-19, скончались 153 874 пациента, выздоровели 5 490 634 человека.

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Текстовая трансляция

24 ИЮЛЯ

- Минздрав РФ назвал противопоказания для вакцинации «ЭпиВакКороной». Вакцинация является единственным способом победить пандемию.

- Эксперт пояснил, чем отличаются тесты на антитела к Covid‑19. Если человек переболел и хочет узнать, стоит ли защищать организм вакциной, то следует сделать тест на количество антител к S‑белку.

- Минздрав РФ обновил рекомендации по вакцинации от Covid‑19. После того, как в России будет достигнут коллективный иммунитет, вакцинацию нужно будет проводить раз в год.

- 105 Covid‑пациентов умерли в столице за сутки. Всего с начала пандемии в мегаполисе умерли 25 003 человека.

- Еще 6577 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На ИВЛ на сегодняшний день находятся 576 Covid‑пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23947 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2096 больных. В Москве - 3376.

- Минтруд РФ объяснил порядок отстранения от работы непривитых от Covid‑19 сотрудников. Также для прохождения вакцинации от коронавируса сотруднику можно выделять выходной день.