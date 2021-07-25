РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. На реке Петрице в городском округе Подольск провели соревнования по гребле на байдарках среди воспитанников молодежного центра «Максимум», сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Воспитанники структурного подразделения «Искра» молодежного центра под руководством специалиста по работе с молодежью соревновались в гребле на байдарках. Состязания проходили на реке Петрице.

Заплыв получился увлекательным и азартным. Ребята узнали предел своих возможностей, а также проявили невероятную силу воли.