РИАМО - 25 июл. Пассажиры через транспортно-пересадочный узел «Серп и Молот» смогут пересесть на МЦД-2, МЦД-4 и 2 станции метро, там построят 2 платформы и надземный переход, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В апреле на границе столичных районов Лефортово и Таганский строители начали возводить большой ТПУ «Серп и Молот». На сегодняшний день здесь ведут работы по строительству платформы, созданию фундамента южного схода с надземного пешеходного перехода. Также рабочие выносят коммуникации.

Станция Серп и Молот Горьковского направления МЖД в 2024 году объединит второй и четвертый Московские центральные диаметры, а еще 2 станции метрополитена — «Римскую» Люблинско-Дмитровской ветки и «Площадь Ильича» Калининской линии.

Для создания крупного хаба будут построены 2 платформы, а на втором этапе данного проекта планируется перенести ближе к площади Рогожская Застава 2 платформы станции МЦД-2 Москва-Товарная. После проведения данной работы время перехода между платформами уменьшится с 12 до 1 минуты, а пересесть на подземку можно будет за несколько минут.

На станции также строят крытый надземный переход с пассажирским вестибюлем, в нем появятся лифты и эскалаторы, турникеты и кассы. Переход будет транзитным — по нему можно будет перейти через ж/д пути с улицы Золоторожский Вал к Среднему Золоторожскому переулку.

«Создание таких крупных хабов, как «Серп и Молот», «Славянский бульвар» или «Щукинская» — большой вклад в транспортную систему будущего. Мы создаем ее с учетом запросов наших пассажиров, а иногда даже опережая их», — сказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что такая работа расширяет транспортные возможности пассажиров в мегаполисе и позволяет им выбрать наиболее удобный и быстрый маршрут.