РИАМО - 25 июл. Специалисты заметили ондатр в природном заказнике «Долина реки Сетунь» и природно-историческом парке «Останкино» в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Этих зверьков довольно сложно увидеть и сфотографировать. Они очень осторожны и избегают встреч с людьми.

Ондатры очень похожи на крыс, но по размеру они крупнее. У них небольшие и высоко посаженные глаза и едва выступающие из меха ушные раковины.

Также этих зверьков в текущем году замечали еще в природно-исторических парках «Покровское-Стрешнево», «Москворецкий», комплексном заказнике «Зеленоградский», на прудах в Знаменском-Садках и Северном Бутове.

Еще ондатры живут в природно-исторических парках «Косинский», «Измайлово», лесопарке «Кусково».

Как правило, зверьки селятся по берегам рек, озер и каналов. Там они роют норы на отлогих склонах, строят жилье, где устраивают кладовые с запасами на зиму. На земле ондатры передвигаются медленно, но при этом они отлично плавают и хорошо ныряют.