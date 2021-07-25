РИАМО - 25 июл. При столкновении КамАЗа с легковым автомобилем в городском округе Коломна погибли четыре человека, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло вечером 24 июля. Изначально сообщалось о том, что люди пострадали.

«Столкновение встречное иномарки и КамАЗа. Четыре человека в легковушке погибло», - отметили в ведомстве.

Собеседник агентства также уточнил, что авария произошла вблизи деревни Нестерово.