РИАМО - 25 июл. С начала введения платной парковки на московских дорогах общая сумма средств, собранных с водителей, превысила 40,6 млрд руб., сообщает ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
Платную парковку ввели в Москве в ноябре 2012 года в качестве эксперимента, впоследствии платное парковочное пространство несколько раз расширялось. Спустя несколько лет после ввода платной парковки мэр города Сергей Собянин признался, что создание этой системы было «суперконфликтом».
Платные парковки в городе организовали в самых неблагополучных с точки зрения транспортной загруженности местах: историческом центре, на территориях около торговых и бизнес-центров, станций метро и ТПУ.
Введение платной парковки в зоне Бульварного кольца позволило увеличить скорость движения на 12%, нарушений правил парковки стало на 64% меньше.
Деньги, собранные в качестве платы за парковку, вкладывают в благоустройство территорий. Резиденты могут оформить разрешение на парковку в своем районе.
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