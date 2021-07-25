РИАМО - 25 июл. С начала введения платной парковки на московских дорогах общая сумма средств, собранных с водителей, превысила 40,6 млрд руб., сообщает ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Платную парковку ввели в Москве в ноябре 2012 года в качестве эксперимента, впоследствии платное парковочное пространство несколько раз расширялось. Спустя несколько лет после ввода платной парковки мэр города Сергей Собянин признался, что создание этой системы было «суперконфликтом».

Платные парковки в городе организовали в самых неблагополучных с точки зрения транспортной загруженности местах: историческом центре, на территориях около торговых и бизнес-центров, станций метро и ТПУ.

Введение платной парковки в зоне Бульварного кольца позволило увеличить скорость движения на 12%, нарушений правил парковки стало на 64% меньше.

Деньги, собранные в качестве платы за парковку, вкладывают в благоустройство территорий. Резиденты могут оформить разрешение на парковку в своем районе.