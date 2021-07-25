РИАМО - 25 июл. Столичные спасатели вытащили из Москвы-реки двух тонущих человек, инцидент произошел в районе Щукино, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Сигнал о тонущих поступил спасателям вечером 24 июля. На место происшествия отправились Денис Изотов и Дмитрий Петрушин.

В 2,5 км от поисково-спасательной станции «Серебряный Бор» в воде спасатели заметили двух человек, которые звали на помощь.

Они подняли утопавших на борт катера и доставили на станцию. Пострадавшим оказали первую помощь. После осмотра медиков было принято решение о госпитализации пострадавших.