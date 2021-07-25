РИАМО - 25 июл. Первую золотую медаль в копилку сборной России на Олимпиаде в Токио принесла стрелок Виталина Бацарашкина. Она состязалась в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, сообщает Федеральное агентство новостей.

Спортсменка набрала 240,3 очка, установив олимпийский рекорд. Спортсменка из Болгарии Антоанета Костадинова набрала 239,4 очка и выиграла серебро. Бронзовая медаль досталась стрелку из Китая Цзян Жаньсинь, она набрала 218,0 очка.

Бацарашкиной 24 года и это ее уже вторая Олимпиада. Во время Игр 2016 года девушка выиграла серебряную медаль. Кроме того, в ее активе серебро и бронза чемпионата мира 2018 года.

Ранее серебряную медаль сборной России принесла Анастасия Галашина в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

По итогам первого дня Олимпийских игр (24 июля) команда России находится на 10 месте в медальном зачете.