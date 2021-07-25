РИАМО - 25 июл. На дороге между деревней Нестерово и селом Макшеево в городском округе Коломна произошло ДТП с участием 2 автомобилей, пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В результате нарушения правил дорожного движения произошло боковое столкновение автомобиля с грузовиком.

Информация о ДТП поступила 24 июля в 19:57. Движение на дороге не перекрывалось, возгорания и разлива топлива не произошло.

В ликвидации последствий дорожной аварии принимали участие 14 человек и 5 единиц техники.