РИАМО - 25 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда регион сможет достичь целевых показателей по вакцинации жителей от коронавирусной инфекции.

Для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 60% населения.

По его словам, в Подмосковье сейчас сохраняется стабильная запись жителей на вакцинацию. В регионе выполняют 75-80 тыс. прививок от Covid-19 в сутки.

«Если мы так дальше будем двигаться в июле и в августе, то достигнем целевых значений, о которых, в том числе, и наш Минздрав России говорил», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Прививку от коронавируса в Подмосковье поставили уже более 2,7 млн человек.

В Московской области работает порядка 370 пунктов вакцинации от коронавируса, примерно 30 из них открыты круглосуточно. Медики советуют делать прививку, чтобы не заразиться Covid-19 или избежать проявления тяжелых последствий инфекции.

На минувшей неделе в Московскую область поступила первая партия препарата «Спутник лайт». А в Серпухове начнут производить вакцину «ЭпиВакКорона».

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

24 ИЮЛЯ

- Минздрав РФ назвал противопоказания для вакцинации «ЭпиВакКороной». Вакцинация является единственным способом победить пандемию.

- Эксперт пояснил, чем отличаются тесты на антитела к Covid‑19. Если человек переболел и хочет узнать, стоит ли защищать организм вакциной, то следует сделать тест на количество антител к S‑белку.

- Минздрав РФ обновил рекомендации по вакцинации от Covid‑19. После того, как в России будет достигнут коллективный иммунитет, вакцинацию нужно будет проводить раз в год.

- 105 Covid‑пациентов умерли в столице за сутки. Всего с начала пандемии в мегаполисе умерли 25 003 человека.

- Еще 6577 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На ИВЛ на сегодняшний день находятся 576 Covid‑пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23947 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2096 больных. В Москве - 3376.

- Минтруд РФ объяснил порядок отстранения от работы непривитых от Covid‑19 сотрудников. Также для прохождения вакцинации от коронавируса сотруднику можно выделять выходной день.