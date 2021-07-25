РИАМО - 25 июл. Жители региона, переболевшие коронавирусом, совершают много звонков медспециалистам с вопросами восстановления после инфекции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Жители Подмосковья, которые переболели Covid-19, могут пройти углубленную диспансеризацию в медицинских учреждениях. Первый этап включает анализ крови, второй - КТ легких, ЭКГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

«Болезнь тяжелая, тоже все это знают. Нужна где-то психологическая помощь, нужна восстановительная терапия, в частности, связанная с дыханием. Поэтому эти услуги мы стараемся оказывать, безусловно, давать рекомендации. Таких звонков много к нашим специалистам», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Пройти углубленную диспансеризацию можно со второго месяца после выздоровления. Для этого пациенту следует записаться на прием через портал госуслуг или обратиться в медорганизацию по месту прикрепления.

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Текстовая трансляция

24 ИЮЛЯ

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