РИАМО - 25 июл. При строительстве жилья в столице большинство инвесторов вовремя выполняют обязательства перед городом по созданию необходимой социальной инфраструктуры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Больше 70% этих обязательств выполняют. Причем выполняются в срок. А около 20% выполняют, но с опозданием, когда люди уже заехали в свои квартиры», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, застройщики должны участвовать в развитии социальной инфраструктуры. При возведении жилых районов должны появляться детские сады, поликлиники и школы. Кроме того, нужны свои центры притяжения, парки и пешеходные зоны. На первых этажах необходимы объекты торговли и услуг.

Мэр отметил, что Москва ставит такие задачи перед инвесторами при выдаче разрешений на строительство. В городе намерены жестче контролировать соблюдение подобных соглашений.

«То же самое ЗИЛ. Это огромная территория, целая страна. Он строится так, чтобы там были рабочие места, объекты соцкультбыта, набережные парки и так далее», - уточнил Собянин.

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