РИАМО - 25 июл. В Московской области большинство предприятий ответственно относятся к требованиям о вакцинации сотрудников от коронавируса в период пандемии, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы видим предприятия, видим списки в базе. <…> Тем, кому не доходит с первого раза, пытаемся разъяснить со второго. Но в общем абсолютное большинство относится ответственно и добросовестно», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в сложной ситуации очень важно взаимопонимание между властью и жителями.

«Мы в лидерах (по темпам вакцинации в РФ - ред.), но тоже, знаете, плюем через левое плечо, чтобы спада не было по вакцинации. Каждый должен лепту свою внести. Жизнь так сложилась, что здесь без участия каждого невозможно», - подчеркнул губернатор.

Он уточнил, что в настоящее время в Подмосковье выполняют 75-80 тыс. прививок в сутки. Ажиотаж спал, но запись жителей региона на вакцинацию остается стабильной.

Глава Подмосковья также поблагодарил за помощь региону в сложной ситуации в пандемию губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Воробьев напомнил, что с 1 августа закрывается госпиталь «Патриот» и поблагодарил министерство обороны РФ и военных врачей за помощь в сложной ситуации с коронавирусом.

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Текстовая трансляция

24 ИЮЛЯ

- Минздрав РФ назвал противопоказания для вакцинации «ЭпиВакКороной». Вакцинация является единственным способом победить пандемию.

- Эксперт пояснил, чем отличаются тесты на антитела к Covid‑19. Если человек переболел и хочет узнать, стоит ли защищать организм вакциной, то следует сделать тест на количество антител к S‑белку.

- Минздрав РФ обновил рекомендации по вакцинации от Covid‑19. После того, как в России будет достигнут коллективный иммунитет, вакцинацию нужно будет проводить раз в год.

- 105 Covid‑пациентов умерли в столице за сутки. Всего с начала пандемии в мегаполисе умерли 25 003 человека.

- Еще 6577 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На ИВЛ на сегодняшний день находятся 576 Covid‑пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23947 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2096 больных. В Москве - 3376.

- Минтруд РФ объяснил порядок отстранения от работы непривитых от Covid‑19 сотрудников. Также для прохождения вакцинации от коронавируса сотруднику можно выделять выходной день.