РИАМО - 25 июл. В воскресенье в Подмосковье и столице ожидается теплая погода с температурой до плюс 26 градусов, будет облачно, но без осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 22 - плюс 24 градуса, в Московской области - от плюс 21 до плюс 26 градусов.

В течение дня ожидается переменная облачность. Атмосферное давление поднимется до 753 мм рт. ст., что чуть выше нормы. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.

При такой комфортной погоде рекомендуется больше двигаться и проводить время на свежем воздухе.

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