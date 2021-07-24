РИАМО - 24 июл. Прошли финальные соревнования Всероссийского турнира «Кожаный мяч» среди юношей старшей возрастной категории, бронзовые медали завоевала футбольная команда из Дубны. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Финальные игры соревнований прошли в Евпатории. В турнире участвовали школьники 14-15 лет.

Подмосковная команда спортшколы «Дубна» стала бронзовым призером турнира. Второе место занял коллектив «Синара» из Свердловской области, а золото завоевала команда «Зеленодольск» из Республики Татарстан.

«В октябре прошлого года игроки спортивной школы «Дубна» также стали бронзовыми призерами всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч». В этот раз они снова оказываются в тройке сильнейших коллективов турнира, участниками которого стали 15 команд со всей страны», - сказал Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Он поздравил футболистов с красивой игрой и успешным выступлением.

«При должном подходе к тренировкам их ждет большое футбольное будущее!» - отметил министр.