РИАМО - 24 июл. Нагатинский районный суд Москвы на 2 месяца арестовал двоих мужчин, которых подозревают в изнасиловании женщины, сообщили РИАМО в пресс-службе суда.

«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 22 сентября 2021 года», - сообщили в пресс-службе.

Сергея Орлова и Сергея Радина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 131 УК РФ «Изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей».

Суд одобрил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для обвиняемых в субботу.