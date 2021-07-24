РИАМО - 24 июл. Возгорание произошло в складском помещении завода «Микрон» в Зеленоградском округе столицы, огонь потушили, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Площадь пожара составила свыше 50 кв. м. На место ЧП выехали силы Пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе силы Пожарно-спасательного центра города.

Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание было потушено в кратчайшие сроки.

В результате произошедшего пожара пострадавших нет.