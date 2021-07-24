РИАМО - 24 июл. ДТП произошло у дома 23 по улице Нижние Поля в столице, водитель на BMW совершил наезд на 15-летнюю девочку, сообщается в Telegram-канале московской Госавтоинспекции.

Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.

Девочку госпитализировали, у нее диагностировали ушибы конечностей.

Водителей призвали быть предельно внимательными около пешеходных переходов. А родителям рекомендовали, напоминать детям о том, что следует убедиться в безопасности перехода проезжей части.