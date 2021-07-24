РИАМО - 24 июл. С 26 июля изменяются маршруты трамваев, которые курсируют между станциями столичного метро «Войковская» и «Дмитровская», сообщает пресс-служба московского Дептранса.

В рабочие дни после 21часа трамваи №23, 27 и 29 не будут работать, а маршрут №30 укорачивается до метро «Войковская» (вместо Михалково).

В выходные дни до 21 часа трамваи №27, 29, 30 не будут курсировать, а маршрут №31 продлевается от метро «Войковская» до Михалково (МЦК Коптево).

По выходным после 21часа трамваи №23, 27, 29, 30 не будут работать, трамваи №31 поедут по своему маршруту до станции метро «Войковская».

По будням после 21 часа и по выходным в течение всего дня пассажирам рекомендовали пользоваться автобусом №027 от метро «Дмитровская» до метро «Войковская».

Изменения в движении маршрутов связано с проведением ремонтных работ на улицах Зои и Александра Космодемьянских, Костякова и в Дмитровском проезде.