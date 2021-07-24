РИАМО - 24 июл. В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты из подмосковных «Химок» проиграли петербургскому «Зениту», сообщает Газета.ru.

Игра прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей. Счет в матче открыл игрок футболист химкинской команды Илья Кухарчук, затем его сравнял Сердар Азмун.

Во втором тайме игроки «Зенита» Александр Ерохин и Алексей Сутормин забили еще 2 гола в ворота подмосковного клуба.

Следующие матчи обе команды проведут 1 августа. «Химки» сыграют с «Краснодаром», а «Зенит» встретится с «Ростовом».