РИАМО - 24 июл. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Шувалова председателем госкорпорации «ВЭБ.РФ», сообщает Газета.ru.

Его назначили на эту должность на 5 лет. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Шувалов в свое время занимал высокие должности в администрации президента России и правительстве страны.

Так, в 2003 году он был помощником президента России. Еще занимал должность замруководителя администрации президента и в течение 10 лет работал на посту председателя правительства.

«ВЭБ.РФ» — российская государственная корпорация развития, государственный инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики.