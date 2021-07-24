РИАМО - 24 июл. На Красной площади в столице в субботу прошел 145-й выпуск офицеров Московского высшего общевойскового командного училища, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Дипломы и нагрудные знаки об окончании училища получили свыше 270 выпускников.

«Вам предстоит большая и ответственная работа. История страны учит нас, что наша армия должна быть всегда сильной, способной ответить на любые вызовы и угрозы, обеспечить суверенитет и защищать национальные интересы России, безопасность и мирную жизнь наших граждан» – сказал начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

В этом году 89 лейтенантов окончили училище с отличием, а 12 из них, кроме красного диплома, получили еще и золотую медаль «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны РФ».

В числе выпускников училища в этом году 15 военнослужащих иностранных государств.

После вручения дипломов выпускникам в Александровском саду прошла церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата, а также церемония прощания с Боевым Знаменем училища.