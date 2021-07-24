РИАМО - 24 июл. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что период самоизоляции в 2020 году был одним из лучших в его жизни.

«Помню, выезжая в августе на первую репетицию в театр, я сказал своему агенту Левану: «Знаешь, несмотря на то что я обожаю работать, но, скорее всего, я запомню эти 5 месяцев ничегонеделания как самый лучший период моей жизни». Вставал и ложился, когда хотел, делал, что хотел», - рассказал Ягудин в интервью «Вечерней Москве».

Он рассказал, что живет за городом и ему было, куда выходить гулять. Спортсмен в это время начал снимать и выставлять в соцсетях ролики.

«Плюс была финансовая подушка, которая позволяла сильно не переживать. Депрессии случались лишь в круглые даты. На 2 часа, когда мне исполнилось 30 лет, на несколько дней в 35 и на пару недель в 40 лет. Тут, как и с литературой, депрессия и я — две непересекающиеся параллельные прямые», - подчеркнул фигурист.

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Текстовая трансляция

24 ИЮЛЯ

- Минздрав РФ обновил рекомендации по вакцинации от Covid‑19. После того, как в России будет достигнут коллективный иммунитет, вакцинацию нужно будет проводить раз в год.

- 105 Covid‑пациентов умерли в столице за сутки. Всего с начала пандемии в мегаполисе умерли 25 003 человека.

- Еще 6577 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На ИВЛ на сегодняшний день находятся 576 Covid‑пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23947 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2096 больных. В Москве - 3376.

- Минтруд РФ объяснил порядок отстранения от работы непривитых от Covid‑19 сотрудников. Также для прохождения вакцинации от коронавируса сотруднику можно выделять выходной день.