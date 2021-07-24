РИАМО - 24 июл. С началом учебного года в столице откроется академия Музея Победы, там будут проводить занятия по повышению квалификации, сообщает пресс-служба музея.

«Миссия академии – всестороннее содействие в решении актуальных задач по сохранению культурной и исторической памяти, а также предоставление слушателям качественных образовательных услуг в области организации воспитательной деятельности в образовательных организациях», – сказал директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Он отметил, что в академию для повышения квалификации приглашают замдиректоров по воспитательной работе, советников по воспитанию, руководителей музеев образовательных организаций, тьюторов, старших вожатых, педагогов организаторов, педагогов дополнительного образования.

Музей Победы является главным военно-историческим музеем страны по тематике Великой Отечественной и Второй мировой войн. Он находится на Поклонной горе в столице.