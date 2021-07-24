РИАМО - 24 июл. В жилом доме в Долгопрудном случился пожар, в результате произошедшего пострадал один человек, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

Возгорание произошло по адресу: Долгопрудный, улица Циолковского, дом 32/12. Сообщение о загоревшемся дома поступило в 15:51 субботы.

В 16:55 пожарные ликвидировали последствия возгорания. В тушении огня принимали участие 12 человек и 3 единицы техники.

За минувшие сутки в Московской области произошло 54 пожара, их тушили 473 человека и 135 единиц техники.