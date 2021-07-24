РИАМО - 24 июл. Ученые пришли к выводу, что клюква является лекарством от тромбов и холестерина благодаря большому количеству витаминов, сообщает Nation News.

Ягода содержит большое количество витаминов С, А, и К, а также в ней есть калий, фосфор, магний и кальций.

«Установлено, что кверцетин и флавоноиды, которые присутствуют в клюкве, ограничивают распространение раковых клеток в организме. Также они сдерживают рост клеток при лейкозе и карциноме», — говорится в проведенном исследовании.

Если регулярно есть клюкву, то можно существенно снизить риск сердечных заболеваний и уменьшить кровяное давление. А еще фенольные кислоты клюквы снижают вероятность окисления «плохого» холестерина.