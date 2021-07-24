РИАМО - 24 июл. Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков сообщил, что существуют два метода убрать живот после похудения, сообщает Nation News.

Проблема многих сидящих на диете – живот, который не уходит даже после снижения веса. Диетолог отметил, что это происходит из-за того, что жировые клетки никуда не исчезают, а просто уменьшаются в размере.

«Избавиться от живота помогут две тактики – хирургическое лечение либо мезотерапия. Последнее является более предпочтительным», - сказал Ковальков.

Врач отметил, что при процедуре мезотерапии под кожу вводят фосфатидилхолин и другие препараты, которые растворяют мембрану жировой клетки. Лечение можно пройти за 2 недели и жир уйдет.