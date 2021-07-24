РИАМО - 24 июл. В доме правительства Подмосковья прошло награждение кадастровых инженеров за добросовестный труд и профессионализм в честь профессионального праздника, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

«Кадастровый инженер – уникальный специалист, обладающий знаниями, навыками и умениями из множества отраслей – от геодезии до юриспруденции. Точность замеров и расчетов, качество знаний и профессионализма кадастровых инженеров позволяют нам строить, благоустраивать, жить и отдыхать с комфортом, иметь имущественные активы», - отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Она пожелала специалистам здоровья, благополучия, профессиональных успехов, интересных задач и новых возможностей.

25 специалистов, среди которых кадастровые инженеры, директора компаний, работающих в данной сфере, и индивидуальные предприниматели, получили почетную грамоту министерства.

День кадастрового инженера отмечают в России 24 июля с 2007 года.

По данным Росреестра, в прошлом году аттестаты кадастровых инженеров были выданы 32 тыс. человек, а действующих из них — порядка 26 тыс. В Московском областном БТИ работают более 600 кадастровых инженеров.