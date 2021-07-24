РИАМО - 24 июл. Скончался один из основателей популярных групп «Ласковый май», «Кар-Мэн» и «Руки вверх!» Алексей Мускатин, ему было 59 лет, сообщает Nation News.

«Благодаря Леше, я стал художественным руководителем центра досуга «Арсенал», где он был директором. Мы, артисты, все пытались ему помочь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее и забрала у нас Алексея», - сообщил музыкальный продюсер Андрей Разин.

Мускатин был одним из первых в России, кто стал музыкальным продюсером и начал организовывать в стране концерты. Он стоял у истоков групп «Ласковый май», «Руки вверх!» и «Кар-Мэн».

За годы своей работы Мускатин организовал свыше тысячи различных выступлений.