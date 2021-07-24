РИАМО - 24 июл. По данным Минздрава РФ, вакцинация от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» противопоказана людям с тяжелыми формами аллергии, сообщает Газета.ru.

Также этой вакциной нельзя прививаться людям со злокачественными новообразованиями и первичным иммунодефицитом.

Другим категориям граждан врачи рекомендуют делать прививки от коронавируса. Медики подчеркивают, что вакцинация является единственным способом победить пандемию.

«ЭпиВакКорона» - вакцина от коронавируса, зарегистрирована в России. Препарат разработал Государственный научный центр «Вектор».

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

24 ИЮЛЯ

- Минздрав РФ обновил рекомендации по вакцинации от Covid‑19. После того, как в России будет достигнут коллективный иммунитет, вакцинацию нужно будет проводить раз в год.

- 105 Covid‑пациентов умерли в столице за сутки. Всего с начала пандемии в мегаполисе умерли 25 003 человека.

- Еще 6577 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На ИВЛ на сегодняшний день находятся 576 Covid‑пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23947 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2096 больных. В Москве - 3376.

- Минтруд РФ объяснил порядок отстранения от работы непривитых от Covid‑19 сотрудников. Также для прохождения вакцинации от коронавируса сотруднику можно выделять выходной день.