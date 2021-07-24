РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил жителей Подольска с Днем работника торговли и пожелал им крепкого здоровья, семейного счастья и профессиональных достижений.

В четвертую субботу июля в России отмечают День работника торговли.

По мнению Максимовича, развитая сфера обслуживания населения в Московской области свидетельствует об экономическом и социальном благополучии общества. Он подчеркнул, что в последние годы эта сфера бурно развивается. Ежедневный труд сотрудников данного направления работает на благо каждого жителя региона, добавил депутат.

«В день профессионального праздника благодарю каждого сотрудника торгового направления за добросовестность, инициативность и творчество. От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, семейного счастья и профессиональных достижений», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».