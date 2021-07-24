РИАМО - 24 июл. Группа высшего пилотажа ВВС России «Стрижи» впервые в летной программе Международного авиационно-космического салона в Жуковском продемонстрировала сложный групповой пилотаж, пилоты летали сразу на 9 истребителях МиГ-29, сообщается в Telegram-канале авиасалона.

Все перестроения группа выполняла на глазах у зрителей мероприятия. Летчики-асы продемонстрировали фигуры высшего пилотажа «пирамида», «стрела», «копье», «звезда», а также групповые и синхронные «бочки», групповые «петли Нестерова» и другие.

На предыдущих авиасалонах группа высшего пилотажа выступала в составе 6 истребителей. Их новая программа посвящена 30-летию создания группы, которое отмечалось 6 мая.

«Стрижи» начнут переходить на новейшие истребители МиГ-35 не раньше 2022 года. Группа высшего пилотажа ВВС России рассчитывает получить 6 новых машин.

МАКС-2021 проходит в Жуковском до 25 июля включительно. Программа авиасалона включает бизнес-дни, ежедневные авиашоу, ярмарку вакансий ведущих вузов страны.

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