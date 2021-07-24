РИАМО - 24 июл. Российская Федерация по итогам первого дня Олимпийских игр в Токио вышла на 10 место по количеству медалей, также на этом месте находится Сербия, сообщает Газета.ru.

Первую медаль в копилку сборной России принесла Анастасия Галашина. Она завоевала серебро на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м).

Также день тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

Открытие Олимпиады в Токио прошло 23 июля. Игры будут проходить до 8 августа. Олимпиада должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса она была перенесена на год.