РИАМО - 24 июл. Пользователи «Одноклассников» во время летних Олимпийских игр в Токио смогут поддержать команду Олимпийского комитета России с помощью тематических рамок, а также следить за соревнованиями во всех видах спорта в специальной ленте новостей «Олимпиада». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Тематические рамки от официальной группы Олимпийского комитета России в поддержку спортсменов появились в субботу. Рамки доступны бесплатно всем пользователям соцсети в приложении «Волшебные рамки».

Также к старту Олимпиады «Одноклассники» запустили специальную ленту новостей в разделе «Рекомендации». Пользователи ОК смогут в режиме реального времени следить за всеми событиями и актуальными новостями из Токио: в ленту будут попадать публикации Олимпийского комитета России, а также официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ. Лента станет доступна всем пользователям в течение суток.

Кроме того, в ОК пройдет флешмоб #Олимпиада: с помощью специального конструктора публикаций пользователи смогут рассказать, что для них Олимпиада — настоящий праздник спорта или мотивация на большие достижения в жизни.