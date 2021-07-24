РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. В Подольске профессиональный праздник отмечают более 23 тыс. работников сферы торговли, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

В округе для потребителей действуют более 3 500 капитальных и 411 нестационарных торговых объектов, 259 предприятий общественного питания и 710 организаций, осуществляющих оптовые продажи.

Пестов отметил, что серьезным испытанием для отрасли стала борьба с новой коронавирусной инфекцией. Многим предпринимателям и ритейлерам пришлось изменить формат деятельности, расширить сектор онлайн-услуг, которыми за период ограничений воспользовались более 120 тыс. подольчан.

Несмотря на сложную ситуацию, по итогам 2020 года открыли 28 новых объектов розничной торговли, в том числе сетевых магазинов, изменился внешний облик многих нестационарных торговых павильонов.

Важным событием стал ввод в эксплуатацию торгово-развлекательного комплекса «Кварц» с современными кинозалами общей площадью 12 тыс. квадратных метров.

«Выражаю искреннюю благодарность работникам торговли – в основном это замечательные, трудолюбивые и благожелательные женщины – за профессионализм и преданность своему делу», - написал Пестов на своей странице в Instagram.

Он пожелал счастья, здоровья, успехов и благополучия во всех добрых делах и светлых начинаниях.