РИАМО - 24 июл. Биолог Георгий Русакович отметил, что лабораторные тесты на антитела к Covid-19 могут быть качественными или количественными, сообщает «Вечерняя Москва».

«Качественный дает ответ на вопрос: «Есть ли антитела?», а количественный: «А сколько антител?». Логично предположить, что количественный ответит на оба вопроса, так как, чтобы посчитать антитела, они должны быть», - пояснил Русакович.

В результате анализов второго типа, человек получает информацию, в которой есть содержание в крови IgM — «молодых» антител, они вырабатываются на 3-5 день коронавируса и исчезают за 1-2 месяца, а еще IgG — «зрелых» антител, появляющихся через 14 дней, они исчезают за 3-6 месяцев.

В лабораториях пациенту также могут предложить тесты, показывающие наличие антител к S-белку или белку-«шипу», который и формирует «корону» вирусу.

Если человек переболел и хочет узнать, стоит ли защищать организм вакциной, то следует сделать тест на количество антител к S-белку. Если болезнь прошла бессимптомно, легко или человек не уверен, что переболел, то следует сделать качественный тест IgG к N-белку.

«Вы привились, но думаете, что еще и перенесли болезнь? Это можно выяснить. Если вы правы, то попутно узнаете, что раньше дало эффект, заболевание или вакцина. В этом помогут качественные тесты на количество IgG к N-белку и S-белку», — уточнил биолог.

Если антитела в организме выработались к обоим видам белков, то человек и переболел, и сработала вакцина от Covid-19.

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24 ИЮЛЯ

- Минздрав РФ обновил рекомендации по вакцинации от Covid‑19. После того, как в России будет достигнут коллективный иммунитет, вакцинацию нужно будет проводить раз в год.

- 105 Covid‑пациентов умерли в столице за сутки. Всего с начала пандемии в мегаполисе умерли 25 003 человека.

- Еще 6577 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На ИВЛ на сегодняшний день находятся 576 Covid‑пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23947 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2096 больных. В Москве - 3376.

- Минтруд РФ объяснил порядок отстранения от работы непривитых от Covid‑19 сотрудников. Также для прохождения вакцинации от коронавируса сотруднику можно выделять выходной день.