РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. В березовой роще в Подольске активисты в ходе субботника собрали 35 мешков мусора, сообщил депутат совета депутатов городского округа Михаил Чириков.

Субботник провели в березовой роще рядом со школой №22 недалеко от улицы Маяковского. Организатор Михаил Чириков поблагодарил всех, кто принял участие в акции.

Он отметил, что теперь будет добиваться выделения средств для благоустройства березовой рощи, чтобы она стала зоной отдыха для жителей микрорайона Силикатная-1 и новой Москвы.