РИАМО - 25 июл. В гольф-клубе Links National в Дмитровском городском округе в воскресенье состоится турнир по гольфу «Сильные фигуры» среди любителей, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

В рамках него специалисты проведут урок по гольфу для детской академии на драйвинг-рендже, открытый гольф-урок на драйвинг-рендже и керлингольф на тренировочном патинг-грине.

Фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» проходит при поддержке Минспорта РФ, Минцифры страны, Ассоциации гольфа России и Федерации шахмат РФ с 2019 года.

В программе мероприятия заявлены турниры по гольфу, керлингольфу и шахматам.

В состязаниях примут участие известные государственные деятели, олимпийские чемпионы разных лет, гольфисты из России и сборные команды из других стран мира.

В прошлом году фестиваль «Сильные фигуры» провели в сентябре на поле гольф-клуба Dmitrov Golf Resort в Дмитровском округе.​