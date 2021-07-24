РИАМО - 24 июл. В микрорайоне Климовск городского округа Подольск на электронный аукцион выставили нежилое помещение, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Помещение находится по адресу: Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 16Б. Его площадь составляет 215,8 кв. м. Помещение расположено на первом этаже здания, имеет отдельный вход.

Начальная стоимость составляет 15 млн 129 тыс. рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 августа на электронной торговой площадке РТС-тендер (процедура №60861). Аукцион проведут 23 августа.

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