РИАМО - 24 июл. Больше половины опрошенных жителей страны ссорились со своими супругами во время ремонтных работ в доме или квартире, самыми частыми причинами конфликтов становились разный взгляд на дизайн (42%) и затянувшиеся сроки ремонта (21%). Об этом сообщает Газета.ru.

Как следует из опроса онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», 49% респондентов рассказали, что им удавалось избежать конфликтов с супругами в ходе ремонта.

Также 11% респондентов рассказали, что их супругам не нравилось все, что они делали, по 9% назвали причиной ссор неудобные условия для жизни, расхождения мнений при выборе строительной бригады.

Также опрошенные рассказали, как завершился конфликт с супругами. 49% респондентов отметили, что им удалось прийти к компромиссу, 35% опрошенных сообщили, что конфликт разрешился сам собой вместе с окончанием ремонтных работ. А 10% пояснили, что помогло разделение обязанностей по ремонту. Также у 5% ссора привела к разводу.

Опрос проводился во всех регионах страны в июле. В нем приняли участие 1420 человек в возрасте старше 18 лет.