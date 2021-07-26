РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июл. С понедельника горячую воду отключат в доме на Луговом переулке в микрорайоне Климовск Подольска, воды не будет до 6 августа из-за плановых работ, сообщила УК МУП «СЕЗ».

МУП «Подольская теплосеть» в понедельник приостановит подачу горячей воды в доме №20А на Луговом переулке для выполнения ремонтно-профилактических работ в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Горячей воды не будет до 6 августа.

Организация приносит извинения за неудобства.