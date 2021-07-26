РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 июл. День донора пройдет в подмосковном Королеве в понедельник, сообщается на странице молодежного центра «Космос» в Instagram.

День донора пройдет в ЦДК имени Калинина с 9:00 до 11:00.

Доноры помогут пополнить запасы крови, ведь она нужна постоянно. Процедуру забора крови проведут врачи Московской областной станции переливания крови. Весь процесс занимает около 10 минут и осуществляется в максимально комфортных для донора условиях.

Стать донором крови сможет любой желающий совершеннолетний гражданин РФ весом более 50 кг., не имеющий противопоказаний к донации.

Те, кто привился от Covid-19, сдать кровь могут после того, как пройдет 30 дней с момента введения второго компонента. А сделать прививку можно через неделю после донации.

Чтобы сдать кровь нужно зарегистрироваться в директ @korolevmol или написать в WhatsApp по номеру 8(977)268-68-90.