РИАМО - 24 июл. В случае, когда россияне сталкиваются с киберпреступниками, счет идет буквально на секунды, чтобы вернуть похищенные деньги, следует начать действовать быстрее, сообщает «Вечерняя Москва».

В I квартале этого года из-за действий кибермошенников жители РФ потеряли около 3 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем в 2020 году.

«Мошенники снимают суммы почти мгновенно. Конечно, после потери денег можно писать заявление в полицию, но чем дольше ждать, тем шансов будет меньше», - сказал председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов.

Он уточнил, что главное в данной ситуации постараться разорвать цепочку между мошенниками и деньгами. Например, если во время разговора человек понимает, что что-то не так, то следует сразу заблокировать карту. В таком случае, если у злоумышленников будут технические сбои, то они не успеют перевести деньги.

Эксперт подчеркнул, что вернуть похищенные деньги очень трудно. В России нет массовых случаев того, что полицейские нашли украденные средства, а потом их вернули обратно.

Скворцов посоветовал всем держателям банковских карт быть максимально внимательными.

Из-за Covid-19 и роста онлайн-операций активность кибермошенников увеличилась по сравнению с допандемийными показателями.