РИАМО - 24 июл. Со 2 августа прекращает свою работу горячая линия службы техподдержки электронного магазина Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

При необходимости жители и предприниматели могут воспользоваться функцией заказа звонка, которая позволяет получить телефонную консультацию без ожидания ответа оператора. Специалист перезвонит в течение 10 минут.

Электронный магазин — информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде в регионе.

Он был создан в 2018 году и с тех пор экономия бюджетных средств Подмосковья постоянно растет.