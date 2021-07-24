РИАМО - 24 июл. Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра доставил из новой Москвы в больницу пожилую женщину с инсультом, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Машина скорой помощи доставила 80-летнюю пациентку с предварительным диагнозом инсульт на площадку Рогово. А затем экипаж вертолета доставил ее в специализированное лечебное учреждение мегаполиса.

На борту пациентку сопровождали врачи Центра экстренной медпомощи, которые поддерживали и контролировали состояние женщины.

Полет прошел успешно, пожилую горожанку передали в стационар.