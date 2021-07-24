РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 июл. Возле автовокзала в Котельниках загорелся торговый павильон, возгорание потушили, сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Евгений Черепанов.

«Сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую службу в 16:16. Горела палатка с шаурмой в Котельниках возле автовокзала», - сказал Черепанов.

Он добавил, что возгорание оперативно потушили пожарные расчеты и спасатели. Пострадавших нет.