РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 июл. В подмосковных Котельниках в 2021 году провели 62 собрания собственников в электронном виде для решения вопросов об управлении многоквартирными домами. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Подмосковье - первый регион в Российской Федерации, где каждый житель МКД может решать вопросы по управлению своим домом, проводя собрания в электронном виде. Подобные собрания осуществляются в рамках исполнения государственной программы «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы и приоритетного проекта «Умные города Подмосковья».

В городском округе Котельники проведено 62 общих собрания собственников в электронном виде, на которых решены вопросы по управлению МКД.

«С начала текущего года через данную систему жители Подмосковья провели и инициировали суммарно более 14,3 тысяч собраний собственников», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

С помощью онлайн-собраний можно проголосовать по следующим темам: выбор управляющей организации, капитальный и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, благоустройство и другие вопросы, отнесенные к полномочиям собрания.

Жители из любой удобной точки могут инициировать собрание и решить текущие вопросы. Для решения общедомовых задач достаточно иметь под рукой смартфон либо ПК.

Провести ОСС в онлайн-формате жители Подмосковья могут как с помощью личного кабинета на сайте: dom.mosreg.ru, так и в мобильном приложении «ЕИАС ЖКХ». Текущий сервис доступен для каждого пользователя, зарегистрированного на портале ЕИАС ЖКХ и Госуслугах. Собственник может сам инициировать новое собрание и оставить свой голос за уже открытый соседями или управляющей организацией вопрос.