РИАМО - 24 июл. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах и на торфяниках влечет наложение административной или уголовной ответственности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

В пожароопасный сезон нельзя в лесах разводить костры, выжигать траву, бросать непотушенные окурки и спички, заправлять топливом машины во время работы двигателя, курить и пользоваться открытым огнем.

При обнаружении огня в лесу главная задача - не дать пожару набрать силу и распространиться. Если возгорание самостоятельно потушить нельзя, то нужно сообщить в пожарную охрану по телефону - 01.

Также жителям региона напомнили, что пожар легче предупредить, чем ликвидировать его последствия.