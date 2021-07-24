РИАМО - 24 июл. Комитет по конкурентной политике Московской области объявил аукцион на выполнение работ по реконструкции стадиона «Спартак» в Серпухове, сообщает пресс-служба ведомства.

Спортобъект расположен по адресу Московская область, Серпухов, ул. Ленинского Комсомола, д. 89.

Возведение стадиона осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Серпухов.

Завершить строительство объекта планируется в 2023 году.